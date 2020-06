L'aeroporto di Trapani prolunga la chiusura fino al 14 Luglio 

15/06/2020 07:12:00

Altra doccia fredda per l'aeroporto di Trapani. Dopo l'addio improvviso di Alitalia (la compagnia perdeva 31 euro a passeggero sulle rotte Trapani - Milano e Trapani - Roma) adesso arriva un provvedimento del Ministero dei Trasporti che ha deciso di prorogare la chiusura dell'aeroporto fino al 14 Luglio.

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato infatti con il Ministro della salute, Roberto Speranza, un decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo.

In considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca.

In questo elenco, come si vede, mancano proprio l'aeroporto di Trapani Birgi e quello di Comiso.