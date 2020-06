Com'è andato l'incontro su Marsala e il "dopo". Tutti d'accordo: servono i migliori 

16/06/2020 06:00:00

E' andato bene l'incontro che abbiamo organizzato domenica a Marsala alla Villa Favorita sulla nostra città e il dopo. C'erano belle persone, che hanno risposto al nostro appello, che hanno inviato proposte sulla piattaforma "Marsala in Comune", che hanno parlato della loro idea di città. C'erano anche due ex Sindaci, Renzo Carini, e Salvatore Lombardo. Mi dispiace aver deluso tutti quelli che credevano che ci sarebbero state candidature, annunci a sorpresa, discese in campo. Nulla di tutto questo. Si è parlato di politica, di una serie di proposte che verranno inviate a chi si vuole candidare Sindaco alle prossime elezioni d'Ottobre.

C'è una grande domanda di politica in città. Politica bella, sana, di persone che hanno a cuore Marsala e che donano alla collettività tempo e competenze. Purtroppo non c'è, al momento, un'offerta politica adeguata a rappresentare questa fetta importante di città, che probabilmente rinuncerà pure al voto, stando così le cose. Ogni generale è chiuso nel suo labirinto, pesa liste e candidature, lavora su programmi tutti uguali e tutti da libri dei sogni, in attesa di conquistare (o confermare il palazzo).

Dagli ex Sindaci Carini e Lombardo (qui potete vedere i loro interventi) è venuto un appello anche forte, per fare un passo indietro, lasciare ambizioni personali, cercare di salvare una città che prima era un punto di riferimento in Sicilia occidentale, e poi si è persa, smarrita. Lombardo ha ricordato che se non si aiutano gli ultimi, ancora più massacrati da questa crisi, la città non cresce. Carini ha rinnovato l'appello ai candidati a Sindaco a trovare le risorse migliori.

Sapere che in città ci sono competenze e risorse è importante. Sapere che queste sono ingabbiate perchè la politica non parla con loro, è sconfortante.

Salvatore Lombardo: "Per Marsala un Sindaco forte, che aiuti gli ultimi" from Tp24 on Vimeo.

E adesso, che fare? E' la domanda che mi fanno in tanti. Noi, come redazione, il nostro compito lo abbiamo esaurito. Raccogliere idee, presentarle alla città, favorire il confronto. Magari ne organizzeremo altri, uno ad esempio, lo vorrei fare, per gli under 40, per stanarli, per capirli, per ascoltarli. Ci vuole chi faccia sintesi politica di tutto questo, e non può essere un nostro compito. Ma se ci sarà un candidato attento alle istanze di chi a Marsala ha ruoli concreti, nella professioni, nel sociale, nelle relazioni; se ci sarà qualcuno che non utilizzerà la terribile espressione "società civile" per crearsi un alibi, allora troverà un campo largo da esplorare e da costruire.

Giacomo Di Girolamo

L'ex sindaco Carini: "Marsala deve essere amministrata da fuoriclasse" from Tp24 on Vimeo.