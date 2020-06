In memoria di Rino Bertolino, dai compagni di scuola 

17/06/2020 12:55:00

Generalmente quando si pensa ai compagni di scuola, si pensa a qualcosa che è lontano nel tempo, una vita fa, facce che non ti ricordi, nomi che hai perso nel corso della memoria e magari ti chiedi, aspetta, ma chi era quello, ma cosa è successo.

Questo non è il nostro caso, perché se è vero che ci ha uniti il criterio di formazione delle classi, quindi ci ha uniti un po’ il caso, il destino, è anche vero che la mitica sezione A ‘78-‘83 del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, ha scelto di essere amici, amici fraterni per sempre, perché ci siamo sempre apprezzati come persone e quindi naturalmente il nostro rapporto è rimasto un rapporto di legame sempre.

I compagni di scuola non erano compagni di scuola, sono diventati amici, sono diventati compagni di vita, chi più chi meno, sicuramente spesso la vita ci ha portati lontano, ma non ci ha mai, mai, distaccati.

E adesso che Rino non c’è più fisicamente fra di noi, questa mancanza, sicuramente, la mancanza fisica, la mancanza dell’amico, che durante le mangiate o in qualunque occasione ti portava un sorriso, che aveva sempre un’idea per farti ridere, alle volte anche sopra le righe ed era un sopra le righe fatto per affetto nei nostri confronti, adesso che Rino non c’è più, ci troviamo un po’ a fare i conti con la difficoltà, col non essere più immortali, perché aver iniziato un legame forte dell'adolescenza ci ha lasciato intatta l'impudenza giovanile di essere immortali, ma adesso sappiamo che non è la gioventù, è il legame umano ad essere immortale.

Quindi, all'appello della sezione A, l'appello della vita, quando giungerà il turno di Bertolino Gaspare tutti noi risponderemo: presente, perché tu, Rino, ci sarai sempre.

Alagna Biagio

Agoglitta Maria Luisa

Amato Anna

BERTOLINO RINO

Biondo Francesco

Buffa Rosanna

Busterna Roberto

Caradonna Matteo

Falco Donatella

Figuccia Marilisa

Galfano Giovanni

Isaia Patrizia

Licari Elio

Licata Maria Vita

Lo Porto Vincenzo

Lombardo Antonella

Lombardo Patrizia

Marino Enzo

Messina Peppe

Pellegrino Francesco

Pipitone Nicola

Prinzivalli Carlo

Putaggio Alessandro

Richichi Roberto

Tumbarello Martino