Auto storiche, domenica il raduno in streaming “Asi, sulle strade d’Italia”

Domenica 21 giugno si terrà il raduno streaming “Asi, sulle strade d’Italia”, primo evento pubblico e virtuale organizzato dopo il lungo lockdown dall’Automotoclub Storico d’Italia a cui saranno presenti online il Presidente Alberto Scuro e il Presidente della CMNA Ugo Amodeo.

Immancabile la partecipazione del Veteran Car Club Panormus con le sue vetture ed alla presenza di Antonino Auccello, presidente del sodalizio palermitano e Vice Presidente della Commissione Manifestazioni Auto A.S.I.

Tra le auto storiche presenti per mostrare le bellezze del territorio direttamente dall’abitacolo in movimento, ci sarà anche la Fiat 600 storica di proprietà del V.C.C. Panormus, modificata per disabili con l’equipaggio Ninni Gambino e Pietro Boncimino concorrenti a 2 eventi del Giro di Sicilia.

Il “raduno telematico” è stato fortemente voluto dalla CMNA (Commissione Manifestazione Nazionale Asi) per dare spazio ai tanti club federati Asi che a causa pandemia, soprattutto in questa primavera, hanno visto numerosi eventi cancellati.

Lo speciale giro d'Italia sarà in diretta streaming con il V.C.C. Panormus domenica 21 giugno dalle 10.00 c.ca presso il Club Golf Villa Airoldi Palermo, sede anche per il prossimo anno della manifestazione internazionale Asi-Fiva della rievocazione Giro di Sicilia 2021.