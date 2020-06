Star di TikTok muore suicida a 16 anni

27/06/2020 10:54:00

E' stata trovata senza vita nella sua casa la giovane star di TikTok Siya Kakkar. Aveva 16 anni e secondo la polizia si tratta di suicidio: “Siya è morta per suicidio nella sua casa a Nuova Delhi intorno alle 21 del 25 giugno. La sua famiglia è sotto shock e ha chiesto che venga rispettata la loro riservatezza. Non è stato trovato alcun messaggio che possa spiegare le ragioni del gesto”, ha fatto sapere un portavoce a Today Television.

A confermare l’ipotesi del suicidio è stato anche il suo manager, Arjun Sari, che ha ricordato Siya come un “talento brillante”. La polizia ha comunque aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso, ha sequestrato il suo cellulare e sta interrogando tutti i suoi amici e compagni di scuola per capire cosa abbia spinto la ragazza a compiere questo gesto estremo.

Siya non si era mai “assentata” da TikTok e anche per tutto il lockdown dell’emergenza coronavirus aveva continuato a pubblicare i suoi video sul social network. Solo 20 ore prima di morire, la giovane aveva pubblicato il suo ultimo video su TikTok – doveva aveva oltre 1,1 milioni di follower ed era amatissima per i balletti che ideava – in cui guardava l’orizzonte e diceva: “Non volere ciò che è buono”.