Trapani, il colonnello Moris Ghiadoni è il nuovo comandante del 37° Stormo di Birgi

Cambio di comando al 37’ Stormo. Il colonnello Moris Ghiadoni è subentrato al colonnello Mauro Gnutti nel corso della cerimonia che si è svolta alla base militare di Trapani-Birgi, presieduta dal comandante delle Forze da Combattimento, generale di divisione aerea Francesco Vestito,

“In questi due anni di comando - ha dichiarato il comandante uscente - ho visto il 37° Stormo, perfettamente integrato nel territorio trapanese e marsalese, operare attivamente con tutti gli attori civili e militari, sia per fini istituzionali sia per il bene della collettività. Ritengo che il comando di Stormo sia l’incarico più appagante, stimolante e completo a cui un pilota militare può aspirare.

Lo Stormo è il centro ed il cuore dell’operatività della Forza Armata, ed è in Reparti operativi come questo dove, giornalmente, si lavora con abnegazione e senso del dovere per garantire la sicurezza dei cieli d’Italia e salvaguardare l’incolumità dei suoi cittadini”. Poi ha preso la parola il neo comandante: “Mi accingo ad intraprendere questa nuova ed avvincente esperienza in un momento storico particolarmente difficile che ha profondamente segnato il Paese ed i vari palcoscenici internazionali.

La pandemia – ha proseguito Moris Ghiadoni - che ci ha colpito avrà contraccolpi rilevanti su ogni aspetto delle nostre vite; sul lavoro e sull’organizzazione in particolare. Molte conseguenze, che devono ancora essere comprese, identificate e ben valutate, contribuiranno ad aumentare il livello di complessità degli scenari futuri che dovremmo saper declinare su vari fronti: da quello lavorativo a quello sociale a quello della tecnologia, della difesa e della sicurezza”.