Chi fa il debole con i forti, e il forte con i deboli

04/07/2020 16:00:00

Deboli con i forti, forti con i deboli. Alcuni esempi nello scenario politico internazionale, nazionale, locale e tra i cittadini. Nel decreto liquidità il governo giallorosso, ha utilizzato lo strumento della garanzia statale per i prestiti richiesti dai privati per affrontare la crisi economica da Covid-19.

Soprattutto le piccole e medie imprese conoscono le difficoltà burocratiche (eufemismo per accedervi). Con l'arrivo della bella stagione e l'allentamento delle regole antiCovid 19 sono ricominciati i viaggi della speranza dall'Africa. I decreti sicurezza voluti dall'ex ministro degli Interni Salvini a distanza di quasi 10 mesi sono ancora vigenti. Tutto ciò ha generato fantasmi sul territorio nazionale. Il giugno scorso è morto nella baracca doveva viveva a seguito di un incidente , Mohamed Ben Ali era un fantasma . Il sindacalista Soumahoro si è incatenato a Villa Pamphilj durante gli stati generali voluti da Conte, tra le richieste, pochissime in verità l'abrogazione dei decreti sicurezza. Nel panorama internazionale, Trump ha reagito duramente contro le manifestazioni del popolo statunitense che protestava per la morte di George Floyd, avvenuta a seguito di un intervento della polizia. Anche a Marsala è stato scritto su un muro "NO FLOYD NO PARTY".

Sempre a Lilibeo dopo il lockdown e anche durante o nel caso della nave da crociera Costa Deliziosa, caccia all'untore, per poi assistere alla movida. Un fatto di difficile collocazione nell'incipit del pezzo. È dei giorni scorsi l'audio del relatore del collegio della corte di Cassazione che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale sui diritti Mediaset. Il relatore afferma che la scelta della sezione feriale e del suo collegio equivalse ad un esecuzione dell'imputato e che ebbe il sentore che la sentenza fosse stata pilotata dall'alto. Il collegio votò all'unanimità la sentenza, i componenti sono cinque, e il relatore non manifestò nessuna nota di dissenso sulle motivazioni del provvedimento. Se la ricostruzione fosse corretta, il relatore fu forte con il debole imputato e debole con i forti poteri dall'alto. Il giudice relatore è morto l'anno scorso. Si sorvola su altri audio del relatore. La vita è sorprendente, il Caimano un debole.



Vittorio Alfieri