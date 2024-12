Il sindaco Massimo Grillo continua a stupire...

12/12/2024 00:00:00

Il sindaco lilibetano Massimo Grillo non finisce mai di stupire. Dapprima da enfant prodige, figlio d'arte, della politica siciliana quando fu eletto ad appena 23 anni deputato all'ARS nella lista della DC prendendo il posto del padre Salvatore, deputato uscente non ricandidato, e durante il mandato anche consigliere comunale della città lilibetana dal 1990 al '92. Riconfermato a Palazzo dei Normanni nel 1991, la promozione dal 1992 al '93 assessore degli enti locali nel centro sinistra, presidente Giuseppe Campione. Nominato assessore Cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sotto la guida di Francesco Martino, ovviamente di centrodestra. Cambia presidente della regione perché la DC si è dissolta, ma lui torna assessore nel 1995 in una classe superiore, alla sanità. Ma il talentuso di voti è ambizioso e la sua dote nel 1996 lo porta a Montecitorio nei Cristiani Democratici Uniti di Rocco Buttiglione.

Nel 2001 è rieletto deputato nella lista CCD-CDU, a rinfresco della memoria in un collegio uninominale battendo Salvatore Lombardo, il notaio, allora nel centro sinistra, diventato poi suo sodale e main sponsor dal 2015 allorquando Grillo si candidò a primo cittadino, l'ex enfant prodige era caduto in disgrazia. La bassa fortuna si era palesata perché nel 2005 critica apertamente la politica di Totò Cuffaro e nel 2006 i vertici del partito -UdC- decidono di candidare alle Politiche del Senato sia lui che Totò Vasa vasa -come capolista-, ma Grillo continua a stupire e chiede allora ai capi nazionali di essere spostato nella lista per la Camera. Si perché la distanza tra palazzo Madama e Montecitorio è tale da far disperdere i miasmi. L'istanza è respinta e rinuncia così alla candidatura e, forse, al seggio al Senato. Esce dal partito e genera il movimento Liberi. Ma la parabola discendente è confermata dalla scelta di aderire a Futuro e Libertà per l'Italia -FLI-, partito fondato nel 2011 da Fini con il sostegno di Bocchino e la Bongiorno perché "cacciato" da Berlusconi, partecipando alla costituente di Milano, diventandone il vicecoordinatore regionale fino allo scioglimento nel 2013.

Ma può l'ex giovane prodigio a 50nni dedicarsi solo al "borgo della pace"? assolutamente no e nel 2015 si propone a primo cittadino dell'urbe, ma per solo 160 voti non perde al primo turno, nonostante la corazzata Potëmkin di otto liste, anche perché due liste Amare Marsala e Liberaldemocratici per Marsala ebbero un magrissimo consenso elettorale non superando la soglia di sbarramento. Ma lui non si arrende e nel 2020 si ripresenta, forte della richiesta di:Stefano Pellegrino, la Lo Curto, Ruggieri, Sturiano, Galfano, Sinacori, Oreste Alagna, Chianetta, Michele Gandolfo, Gerardi, Pino Milazzo, Vinci, Flavio Coppola, Eleonora Milazzo, Arcara, Angileri, Ginetta Ingrassia, Marrone e Alessandro Coppola. Ma lui, dopo l'arrivo a quartiere spagnolo continua a meravigliare e dei citati, solo in 4 sono rimasti a suo sostegno. Inoltre dei 21 consiglieri comunali che lo hanno sostenuto è riuscito ad 'epurarne' 14. Adesso continua a stupirci e a 17 mesi dalle elezioni ha nominato esperto per se stesso dell’attuazione del programma elettorale il dott. Briuccia. Qualche giorno fa l'incarico di portavoce in sostituzione di Polizzi a un avvocato che organizza aperitivi al tramonto, cenone di capodanno, spettacoli teatrali e quant'altro, quantomeno fino alla scorsa estate, probabilmente avrà fatto un corso accelerarato di comunicazione. Che aggiungere: Stupefacente.

Vittorio Alfieri