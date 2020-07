Sicilia, il Coronavirus non ferma la processione e la folla per San Calogero

05/07/2020 17:40:00

Il Covid-19 e le norme anticontagio che vietano gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, non hanno impedito ad Agrigento il bagno di folla per la processione di San Calogero. Centinaia di fedeli hanno partecipato alla festa religiosa oltretutto privi di mascherina.

Polizia e carabinieri non sono riusciti a trattenere l’ammasso di gente, sfuggito ai controlli e anche se alla fine hanno stoppato la processione.

Una mini "vara" con tanto di folla - foto agrigentonotizie - dunque ha festeggiato San Calò in giro per la città, con il simulacro portato a spalla dai bambini. Corteo che è stato accolto dalle grida e dagli applausi dei portatori e dei fedeli lungo le vie del centro, seguendo, il tragitto e le soste della "vara", come da tradizionale fino a quando le forze di polizia non sono intervenute a fermare tutto.