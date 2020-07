Valderice, l'artista Giuseppe Canino dona 180 dipinti al Comune 

05/07/2020 22:00:00

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale di valderice, esprimono un sincero ringraziamento all'artista Giuseppe Canino per l'importante gesto di donazione, di oltre 180 dipinti, che andranno ad incrementare le collezioni permanenti. Queste opere hanno un valore inestimabile per la storia che raccontano, per la tradizione che racchiudono e per essere simboli di quanta generosità ci sia nel mondo della Cultura e dell'Arte.

"Sarà nostra cura valorizzare - le parole del sindaco Stabile - le opere ed impegnarci a tramandare alle future generazioni l'amore e il rispetto che merita l'arte in ogni sua espressione".

La mostra permanente è stata inaugurata Sabato mattina, al Molino Excelsior, alla presenza dell' artista, ultraottantenne; nei locali sono stati allestiti degli spazi che rievocano i luoghi di lavoro del pittore, così che il visitatore possa calarsi nell'atmosfera in cui l'estro e la creatività prendono vita. L'artista Canino ha esposto i suoi quadri, quasi tutti realizzati su masonite, in numerose mostre personali e collettive, portando in giro i suoi paesaggi nelle gallerie Bodda, Pennellaccio, alla Galleria dei Portici di Torino, nonché in varie città italiane.

Per il Maestro Canino, l'arte è un istinto che nasce da dentro, nelle sue opere, pervase dall'amore per la sua terra, traspare un grande romanticismo sia nelle sfumature di colori che negli accostamenti cromatici.

La mostra potrà essere visitata, grazie alla collaborazione degli operatori della Pro Loco di Valderice, previo appuntamento al seguente n.389 8836269. Si ringrazia la volontaria Piera Campo, si occupa di promuovere la cultura e l'arte locale, per il prezioso aiuto nell'allestimento.