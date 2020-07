Sicilia, oggi verranno trasferiti i naufraghi salvati dalla Ocean Viking 

06/07/2020 07:33:00

Dopo dieci giorni in mare con i naufraghi allo stremo e una situazione a bordo drammatica con sei tentativi di suicidio e scene di panico, la Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee, ha ricevuto ieri sera il permesso di dirigersi verso Porto Empedocle.

I 180 migranti a bordo della Ocean Viking oggi verranno trasbordati sulla nave quarantena Moby Zaza al largo di Porto Empedocle per il periodo di quarantena.

Tutti i migranti sono stati sottoposti a tampone e oggi si dovrebbero conoscere gli esiti. Nel frattempo la Ocean dovrebbe giungere a Porto Empedocle. La Ocean Viking dovrebbe restare in rada e il trasbordo dei 180 migranti sulla nave-quarantena Moby Zazà dovrebbe avvenire sempre in rada e solo dopo l’esito dei tamponi. Ad occuparsene sarà la Guardia costiera di Porto Empedocle.

Soddisfazione da parte dell’equipaggio dell’Ocean Viking. “La nave ha finalmente ricevuto le istruzioni per lo sbarco a Porto Empedocle, in Sicilia. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati nel porto domani. L’inutile ritardo di questo sbarco ha messo a rischio la vita dei migranti – scrive SOS Mediterranee sui social -. Negli ultimi giorni, l’UE ha taciuto. Non abbiamo visto alcuna iniziativa per riavviare l’accordo di Malta per il trasferimento delle persone soccorse. Non c’è stato alcun segno di solidarietà con gli Stati costieri”.

I naufraghi erano alla deriva nel Mediterraneo Centrale e sono stati recuperati tra il 25 e il 30 giugno in quattro diversi salvataggi. La presenza della Ocean Viking ha evitato che si ripetesse quanto accaduto con la “strage di Pasquetta”, tra il 10 e il 15 aprile scorsi, quando 12 ragazzi sono morti inghiottiti dal mare a meno di 30 miglia da Lampedusa e altri 51 sono stati riportati in un lager libico dalla Guardia costiera di Tripoli.