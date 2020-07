Automondo di Trapani riceve il premio "Top 30 rivenditori Kia a livello globale 2020"

06/07/2020 16:00:00

La concessionaria Automondo di Trapani ha conseguito un riconoscimento internazionale molto importante che rende orgogliosa l'intera provincia. L'azienda trapanese infatti, è stata riconosciuta tra i top 30 “Kia Global Dealer of the Year”, una classifica che la casa automobilistica Kia stila ogni anno per premiare i suoi migliori concessionari ufficiali. Il brand Kia Motors Company non ha bisogno di presentazioni: questa società coreana vende con successo le sue auto in tutto il mondo, si può ben immaginare dunque come siano numerose le concessionarie affiliate e Automondo è riuscita a piazzarsi tra i primi 30 su scala globale.

Non è la prima volta, peraltro, che Kia Motors sceglie di premiare la concessionaria trapanese, la quale è evidentemente considerata un'autentica icona di qualità e di affidabilità: appena 4 anni fa, nel 2016, Automondo fu premiata a Torino come The Best of The Best Kia, ovvero la miglior concessionaria Kia dell'intera Italia.

Il traguardo registrato nel Kia Global Dealer of the Year 2019, tuttavia, è ancor più prestigioso, proprio perché considera tutte le concessionarie ufficiali del mondo, dunque il numero di concorrenti con cui Automondo ha dovuto vedersela è stato esponenzialmente più alto. Paolo e Vincenzo, i titolari che si occupano rispettivamente del reparto vendita e post vendita, hanno dichiarato che l'azienda è estremamente orgogliosa di questo risultato e tengono a ringraziare tutti i clienti che i questi anni hanno creduto in loro, dandogli grande fiducia. È interessante sottolineare che Automondo è l'unica concessionaria ufficiale Kia Motors della provincia di Trapani. Alla base del successo della concessionaria trapanese ci sono sicuramente diversi fattori: l'ampiezza delle proposte senz'altro, ma anche la cortesia e la professionalità. L'attenzione che viene garantita ad ogni cliente è massima e si concretizza sia nelle fasi pre-vendita che nell'impeccabile soddisfazione di tutte le esigenze post-vendita.