Elezioni, Marsala. Ombra: "Non mi candido, e non sostengo nessuno"

06/07/2020 16:02:00

Mi appare doveroso oggi intervenire per questioni di chiarezza, e anche di serietà, in merito ad un articolo pubblicato da tp24 che mi indica quale sostenitore della candidatura politica di Andreana Patti a sindaco di Marsala.

Apprezzando con convinzione le indiscusse qualità professionali di Andreana Patti, il cui curriculum di alto profilo ritengo sia riconosciuto in modo trasversale, tengo a sottolineare che la mia posizione in merito alle prossime elezioni amministrative, allo stato attuale non la si può in alcun modo rendere oggetto né di campagna elettorale né di articoli del genere.

Non sono della partita: il mio impegno è unicamente rivolto all’operatività massimo e al rilancio dell’Aeroporto di Birgi, il mio ruolo assorbe ogni mia energia e non solo... e non sono interessato in prima persona in alcun modo a scendere in campo per le prossime amministrative: né con candidature che, pure, mi sono state paventate e richieste, né con sostegni a candidature altrui, motivo per cui oggi necessariamente smentisco quanto pubblicato al riguardo, invitando per il futuro ad un’attenzione maggiore chi volesse spendere il mio nome per alimentare argomenti di questo tipo.

Resto convinto che Marsala abbia bisogno di un programma e di una proposta forte e seria in questo momento più che mai, ma ribadisco di non essere a fianco di alcuna candidatura, certa o eventuale che sia.



Salvatore Ombra