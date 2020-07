Cinque libri da leggere in spiaggia sotto l'ombrellone

07/07/2020 06:00:00

S’è discusso parecchio di come sarebbero state le nostre vacanze post-Covid19 sotto l’ombrellone: chi pensava a recinti di plexiglas, chi a cupole di bambù. Nessuno però ha trascurato che elementi fondamentali nel nostro personalissimo arredamento da spiaggia sono i libri. I libri, con o senza il plexiglas, con il bambù o senza il bambù, sono ristoro dal caldo e fuga dalla frenesia che si agita attorno a noi.

Abbiamo pensato di consigliarvene cinque tra le ultime, imperdibili uscite editoriali. Naturalmente ogni lettura risponderà a un’esigenza diversa, perché diverse e plurali sono le esigenze dei lettori.

Un libro che accompagni la nostra estate:



L’infinito di amare. Due vite, una notte di Sergio Claudio Perroni (La Nave di Teseo)

È una storia che si legge in punta di piedi, poche pagine alla volta, senza fretta. Prima o dopo una solitaria nuotata. Con la grazia di una carezza, nel suo ultimo libro Perroni ci lascia un dialogo tra due corpi che si amano, che si inseguono e costantemente cercano di riconoscersi. Per tutta la lettura si procede con respiri profondi, lunghe immersioni, per rintracciare, in profondità, la voce dei nostri desideri.

Un classico da riscoprire:



Amori ridicoli di Milan Kundera (Adelphi)

Una straordinaria raccolta di brevi racconti di Kundera, il celebre autore dell’Insostenibile leggerezza dell’essere. Il ridere, motivo conduttore di tutte le trame, è l’unica, esatta misura per ravvisare l’umanità di chi ci sta davanti. Avere la capacità di sorridere di sé stessi e del mondo, delle nostre fortune e delle nostre sventure, diventa l’esercizio fondamentale per sopravvivere. Alle estati, e agli inverni.

Una chicca per viaggiare in Sicilia:



Bestiario contemporaneo di Sicilia di Rosario Battiato e Chiara Nott (il Palindromo)

Dopo le Creature fantastiche di Sicilia che hanno meravigliato, e inquietato, i sonni di tanti lettori, i racconti Rosario Battiato e le illustrazioni di Chiara Nott ritornano a suggestionare l’immaginario dei visitatori dell’isola. Sia che vengano da fuori, sia che siano nati nella Trinacchia. È una lettura che disvela i misteri e i fantasmi che si annidano nelle piazze più tranquille, nelle strade più calme. Perché ovunque, in terra siciliana, è possibile evocare ciò che ci spaventa e nello stesso tempo terribilmente ci affascina.

Un libro per viaggiare, restando a casa:

Collana The passenger (Iperborea)

Non un libro in particolare, ma una straordinaria collana della casa editrice Iperborea. Che di volta in volta indaga un paese diverso con incredibili reportage letterari, inchieste e saggi narrativi. Il miglior modo per perdersi in Giappone, Turchia, Brasile, India, Grecia, abitare e respirare luoghi inimmaginabili, restando comodamente a casa. E magari preparandosi a un futuro viaggio.

Un libro come compagno di viaggio:



L’età dell’innocenza di José Muñoz e Carlos Sampayo (Oblomov Edizioni)

Il volume presenta le prime indagini a fumetti del detective Alack Sinner. Uomo torbido e malinconico, e terribilmente affascinante. Mentre ti ritrovi catturato dalle tinte noir delle sue storie, ti conquista una strana sensazione: ti senti protetto, qualcuno ti sta guardando le spalle. Anche quando riponi il libro per un po’ e ti metti a fare altro. Alack continua a starti accanto, pronto a riprendere le trame dei suoi racconti.