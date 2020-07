Vaccinare i figli? A Marsala è quasi impossibile ... 

08/07/2020 12:22:00

Arrivano altre segnalazioni alla redazione di Tp24 sul cattivo funzionamento degli uffici dell'Asp preposti alla vaccinazione.

A Marsala l'ambulatorio vaccinazione è chiuso al pubblico. Per vaccinare i propri figli bisogna prenotare chiamando tre numeri (come nella foto che mostriamo) dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 13.

Il problema è che a quell'ora i numeri risultano "staccati", diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazione e anche noi abbiamo provato e in effetti quei numeri risultano liberi ( ma non risponde nessuno ) al di fuori di quegli orari, ma tra le 12 e le 13 è impossibile chiamare.

Nel 2020 ci si potrebbe aspettare di una richiesta di prenotazione via mail, ma in quegli uffici la digitalizzazione deve ancora arrivare. Chiaramente siamo in Sicilia e sappiamo bene che l'alternativa è rivolgersi "a qualche amico", ma codice penale in mano questo si chiama interruzione di un pubblico servizio.

Non vogliamo nemmeno pensare cosa accadrebbe nel giorno in cui verrà distribuito il vaccino contro il coronavirus ...