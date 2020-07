Erice, quando Toscano diceva: "Ma vi pare che ho tempo per occuparmi di parcheggi?"

09/07/2020 09:40:00

La vicenda dei parcheggi di San Giuliano, che su Tp24 raccontiamo ormai da quasi due anni, ha portato oggi all'emissione di tre ordinanze restrittive, nei confronti della Sindaca di Erice, Daniela Toscano, del fratello Massimo, consigliere comunale ad Erice, e del marito della Toscano, Francesco Paolo Rallo.

I fratelli Toscano hanno sempre smentito ogni loro coinvolgimento nella vicenda, che essenzialmente è questa: per la Procura, hanno favorito il progetto di un parcheggio di fronte la spiaggia di San Giuliano, di una società che vedeva come socio occulto l'avvocato Toscano, ai danni del progetto di un altro imprenditore, dal quale poi è partita la denuncia.

Quasi un anno fa su Tp24 raccontavamo del coinvolgimento dell'inchiesta di Massimo Toscano, uno dei fedelissimi del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

Per gli investigatori, Massimo Toscano è socio occulto dell'Agir Srl di Gianni Savi, la società che ha realizzato il parcheggio ad Erice, e sarebbe stato favorito, in spregio al dovere di imparzialità dell'amministratore, dalla sorella Sindaca.

In un altro articolo, invece, abbiamo raccontato come ddal 2017, secondo i dati del Pubblico Registro Automobilistico consultati da Tp24, Francesco Paolo Rallo utilizza un'auto, di proprietà della Gi. Motor, concessionaria auto di Xitta, il cui titolare, Gianni Savi, è lo stesso della società del parcheggio.

E la Sindaca Toscano? Quando Tp24 ha rivelato che era indagata lei parlò di "singolari contestazioni" prive di fondamento.

Il capo della Giunta ericina, secondo l’accusa, si sarebbe adoperata per favorire la richiesta di concessione presentata da “Agir Service” di cui il fratello del sindaco, Massimo Toscano appunto, era socio occulto.

Ma non è tutto. Nell’interesse del fratello – sempre secondo la tesi accusatoria - Daniela Toscano avrebbe esercitato pressioni su funzionari e dirigenti non solo comunali ma appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni chiamati ad esprimere i pareri in merito alla richiesta avanzata da Agir Service. Il primo cittadino avrebbe addirittura anticipato la riunione della Conferenza di servizi alla quale poi avrebbe partecipato senza essere stata convocata e senza averne alcun titolo.

Intervistata da Tp24, Daniela Toscano, qualche mese fa, commentando la denuncia che era stata fatta da un imprenditore circa proprio l'affaire dei parcheggi, aveva commentato: "Ma vi pare che un Sindaco ha tempo di occuparsi di parcheggi...?".



A quanto pare, si.