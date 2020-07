Troppi debiti. Ecco perchè la Sindaca di Erice e il fratello consigliere si sono messi nei guai 

09/07/2020 13:20:00

Tanti, troppi debiti. E' per questo che la Sindaca di Erice, Daniela Toscano, e il fratello, consigliere comunale di maggioranza a Trapani, Massimo Toscano, sono finiti nei guai ad Erice. Hanno affermato il falso, sostenendo negli interrogatori, che Massimo Toscano non aveva un ruolo nella iniziativa del parcheggio di Gianni Savi. Ma gli investigatori sostengono il contrario.

Massimo Toscano è stato infatti invitato a fare parte della società di Savi, ma ha preferito non figurare ufficialmente sia per motivi di opportunità politica, sia perchè non aveva le risorse richieste: 20.000 euro. E come mai un noto avvocato e politico non ha questa somma, per nulla trascendentale?

Ad ogni modo Toscano volle fare parte ugualmente dell'affare, coinvolgendo l'ex compagna, anche lei indagata, Caterina Anselmo. E la Sindaca Toscano assicurò un suo interessamento "a tratti spasmodico" scrivono gli investigatori perchè il fratello versava in una condizione economica assai critica, gravato com'era da un sacco di debiti, ed era bisognoso di avere una fonte di guadagno. Ma c'è di più, perchè anche la Sindaca aveva dei debiti, e doveva restituire 10.000 euro al fratello, che aveva finanziato la sua campagna elettorale ottenendo un prestito da una finanziaria. Ecco perchè Toscano si interessa così tanto al parcheggio, e alle sue autorizzazioni. Anche perché sull'entità della somma e sulle modalità della restituzione i due arrivano anche a litigare.

"Gianni, ho bisogno di lavorare perché sono senza una lira" confida Massimo Toscano all'amico Savi, secondo una sua ricostruzione registrata.

E infatti poi Massimo Toscano chiama la sorella, l'11 Maggio del 2018, per dirle che l'ex compagna aveva accettato di comprare quote per 35.000 euro per il parcheggio (in realtà dal 2016 in poi la Anselmo ha dato a Toscano almeno 43.000 euro ...). E poi altri amici dovevano dargli circa 60.000 euro.

Massimo Toscano è sempre senza soldi. Lo confida alla sua ex (non tanto ex ...) nel 2019: "Devo trovare i soldi ... vita mia". Lo ammette poi nel suo interrogatorio di qualche mese più tardi.