A Marsala servono candidati sindaco per, non contro

11/07/2020 11:00:00

3 Ottobre 2020. Durante la naia ossia il servizio militare si sarebbe detto 85/84 giorni all'alba. Quale è l'alba per i cittadini marsalesi? L'avvento di una nuova sindacatura e consiliatura per il prossimo lustro, è possibile l'attesa di ulteriori 14 giorni se si dovesse andare al ballottaggio. Chi sono i candidati sindaco, ad oggi due outsider, Figlioli con la lista Vento Nuovo, dopo un brevissimo matrimonio con Giulia Adamo, l'appeal politico dell'ex onorevole per Mario Figlioli e company è svanito.

L'altro candidato è Diego Maggio, le cui liste d'appoggio non sono pervenute. Poi ufficialmente più niente., ma ufficiosamente abbastanza. Esiste un appello alla candidatura dell'ex onorevole Massimo Grillo di 16 consiglieri comunali uscenti, tra cui presidente e vice di sala delle lapidi, due onorevoli regionali in carica, Lo Curto e Pellegrino più Paolo Ruggieri di diventerà bellissima. Altra candidatura in attesa di giudizio (nel verso senso) è quella di Giulia Adamo, che con un video social ha annunciato o lei o chi per lei. Aldo Rodriquez dei pentastellati, a meno che da Roma non arrivi "l'ordine" di mettersi sotto contratto con il PD. Poi l'eterna, immancabile lotta fratricida a sinistra. In principio fu il consigliere uscente Daniele Nuccio a dichiararsi disponibile alla candidatura, con il tempo l'idea è scemata ed è diventato portavoce di un movimento progressista denominato Città Futura che invita al confronto il PD. Cosa abbia in mente la neosegretaria comunale del PD Rosalba Mezzapelle non è dato sapere. Di certo si sa la richiesta delle primarie di Dario Safina dirigente PD (ed assessore di Trapani) tra Di Girolamo sindaco uscente e Andreana Patti assessore nel capoluogo di provincia, la quale preferirebbe un ampia convergenza sul suo nome. Di Girolamo ha detto no alle primarie è stato perentorio, "il sindaco uscente o si candida o non si ricandida" . Nel frattempo la stecca(nel gergo militare il countdown) scorre e la città attende.

Personalmente un candidat* sindac* per, non contro...



Vittorio Alfieri