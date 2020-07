La scelta della scheda bianca per le elezioni a Marsala

11/07/2020 00:25:00

"Avere la pattumiera al posto del cuore". La frase è un passaggio dell'intervista rilasciata da Gianluigi Buffon nell'aprile del 2018 durante il post partita Real Madrid - Juve per la concessione di un rigore all'ultimo minuto dall'arbitro Oliver, ritenuto ingiusto.

I calciofili non solo i tifosi juventini la conoscono bene, è stata bersaglio di sfottò, e questa è un'immagine bella del calcio. Molti sono i comportamenti oggettivi, che riportano al concetto espresso dalla frase. Si pensa alle politiche migratorie, negli Stati Uniti Trump vuole estendere il muro già esistente tra States e Messico, progetto fermo dopo il Coronavirus. Quella della UE che dalla guerra civile siriana, dopo che soprattutto la Germania ha accolto 770mila profughi, paga il califfo Erdogan perché interrompa la fuga dal conflitto siriano. La politica turca nell'invasione del Kurdistan, perché di questo si tratta. Sono una pattumiera i decreti sicurezza. I falsi invalidi, anche se il fenomeno grazie all'operato di forze dell'ordine e magistratura si è ridimensionato. Oppure la condanna passata in giudicato di Roberto Formigoni per corruzione nell'ambito della frode al servizio sanitario nazionale. La crescente xenofobia, omofobia e ingiustizia sociale nello stivale. Un aneddoto un mio ex collega meridionale mi disse basta con l'ipocrisia :<<tra me che posso guadagnare 2,5 e 1,5 un altro, voglio guadagnarne io 4>>. La genesi è il cuore di relazioni familiari, per stupide motivazioni finiscono in pattumiera. È nato dal cuore a Marsala il desiderio di aiutare i piu bisognosi con la spesa alimentare durante il Coranavirus è terminato in pattumiera con una polemica giunta anche a sala delle lapidi. Per Marsala 2020 abbiamo l'opportunità con il giusto equilibrio tra ragione e cuore di esercitare una scelta e non relegarla in una pattumiera,anche con l'astensione che non vuol dire votare turandosi il naso, la scelta esiste e può essere un segnale assordante, consegnare scheda bianca.

Vittorio Alfieri