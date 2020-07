Ad agosto il tour siciliano di Massimo Ranieri. Tappa a Marsala il 13 agosto

11/07/2020 00:00:00

Oggi è un altro giorno”. Al momento le linee guida del decreto nazionale e regionale prevedono per gli spazi al chiuso la limitazione di 200 persone.

I biglietti venduti per le tre date superano ampiamente la suddetta limitazione, pertanto non si potrebbe garantire la possibilità al pubblico pagante di assistervi, questo ne impedisce di fatto la realizzazione alle date di novembre 2020.

“Oggi è un altro giorno”, chi aveva acquistato i biglietti per le date cancellate avrà la priorità per i nuovi concerti

A tal proposito, grazie ai Comuni rispettivamente di Catania, Ragusa e Marsala, si è reso possibile il recupero dei concerti di Massimo Ranieri in aree all’aperto, allestite con sedie riproducenti le piante dei teatri e provvedendo a tutte le indicazioni sanitarie previste dalle linee guida.

Gli spettacoli inizialmente previsti a Ragusa (il 18 aprile e rinviato all’8 novembre); Catania (il 14 aprile e rinviato all’11 novembre); Marsala (il 18 aprile e rinviato al 13 novembre); vengono definitivamente confermati e realizzati nelle date di: Catania – 10 agosto (Villa Bellini); Ragusa – 11 agosto (Arena Piazza Libertà); Marsala – 13 agosto (Arena Piazza della Vittoria)

I possessori dei biglietti precedentemente acquistati (ai quali verrà data priorità assoluta) dovranno inviare la conferma d’ordine o la copia del biglietto a mezzo mail alle seguenti mail per la riassegnazione del posto, secondo il settore corrispondente al biglietto acquistato, indicando il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo per la rintracciabilità, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti.

Per info inviare mail per lo spettacolo di Catania scrivere a raniericatania@puntoeacapo.uno; per lo spettacolo di Ragusa scrivere a ranieriragusa@puntoeacapo.uno; per lo spettacolo di Marsala scrivere a ranierimarsala@puntoeacapo.uno

Sarà possibile accedere al concerto esibendo all’ingresso il biglietto acquistato unitamente alla copia della mail con la nuova assegnazione ricevuta.

Ranieri torna a calcare le scene questa estate con “Sogno e son desto…Oggi è un altro giorno” versione rinnovata del suo applauditissimo show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

Lo spettacolo “Oggi è un altro giorno” sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo presentato a Sanremo e che anticipa il nuovo album, arrangiato da Gino Vannelli, in uscita il prossimo autunno https://g.co/kgs/n289Lf

Ad accompagnarlo l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.