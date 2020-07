Marsala, scontro auto-scooter vicino al "Delfino". Feriti due minorenni

14/07/2020 07:40:00

Una ragazzina di tredici anni e uno di quattordici sono rimasti feriti, ieri sera, in un incidente avvenuto nei pressi della sala trattenimenti Delfino di Marsala, lungo la strada provinciale 84.

I due erano a bordo di uno scooter, guidato dal ragazzino, che si è scontrato con una Fiat Panda gialla.

Per la ragazza, soccorsa da diversi automobilisti di passaggio, nell'attesa dei sanitari, una frattura ad una gamba. Dopo il trasferimento al pronto soccorso di Marsala, per lei è stato necessario il ricovero in un ospedale palermitano. Ferito in maniera più leggera anche il 14enne. Per lui qualche escoriazione.

Sul posto per i rilevamenti e per capire la dinamica dell'incidente una pattuglia della Polizia di Stato di Marsala.