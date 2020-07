Coronavirus, è possibile di nuovo portare i trolley a bordo dell'aereo 

14/07/2020 08:44:00

Da domani sarà possibile di nuovo portare i trolley a bordo dell'aereo. Cade, infatti, una delle regole più antipatiche dovute all'emergenza coronavirus, e che prevedeva, fino ad ieri, l'obbligo di consegnare in stiva ogni tipo di bagaglio, con i passeggeri costretti a file lunghissime all'imbarco e una volta atterrati.

Nel Dpcm che il ministro Speranza presenterà alle ore 20 in Aula alla Camera tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il lavoro a distanza. Slitta quindi al 31 luglio anche la riapertura delle discoteche e l'organizzazione di fiere e congressi. Ma chi viaggia in aereo dal 15 luglio potrà imbarcarsi con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, dovrebbe essere eliminato dal nuovo Dpcm. Nel Decreto del presidente del consiglio sarà inserito anche il divieto d'ingresso per i passeggeri provenienti dai 13 Paesi inclusi nella black list decisa con ordinanza dal ministro della Sanità. E non è da escludere che la lista si allunghi ulteriormente visto l'andamento della pandemia in alcune aree (tra i Paesi più a rischio c'è il Messico).

Il provvedimento del governo, spiega il Corriere della Sera, durerà due settimane, però potrà essere modificato se ci saranno variazioni significative rispetto all’andamento della curva epidemiologica.

Capitolo mascherine. Resteranno obbligatorie “negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e nei ristoranti quando non si è seduti al tavolo. Obbligatorio indossare la mascherina anche per chi entra in palestra, va dal parrucchiere o nei centri estetici, al cinema o a teatro e nei musei”. L’imposizione vale sempre “per i gestori e il personale degli esercizi commerciali e di tutti gli uffici al pubblico, i mezzi di trasporto.