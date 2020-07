Erice, attività della Toscano al setaccio. Gli incroci di incarichi e consulenze 

15/07/2020 06:00:00

Domani la Sindaca di Erice, Daniela Toscano, sarà ascoltata dal Gip Brignone, per l'interrogatorio di garanzia che dovrà portare alla conferma o alla revoca del divieto di dimora a Trapani e ad Erice che ha colpito la prima cittadina, attualmente sospesa dal suo incarico, a seguito dell'indagine sulle indebite pressioni da lei fatte per l'apertura di un parcheggio privato di una società che vedeva come socio occulto il fratello, Massimo Toscano, avvocato e consigliere comunale a Trapani, anche lui sospeso dal suo incarico.

Toscano ha dichiarato di non volersi dimettere prima di essere ascoltata dal Gip, e poi farà le sue considerazioni. Ad Erice si accettano scommesse, c'è chi dice che si dimetterà, c'è chi dice che andrà avanti fino all'ultimo, continuando a negare ogni suo interessamento negli affari privati del fratello e ogni suo coinvolgimento, anche se le informazioni contenute nell'ordinanza lasciano spazio a pochi dubbi. E' anche per questo che la misura, salvo sorprese, dovrebbe essere confermata, considerando anche il fatto che la procura per i fratelli Toscano aveva chiesto addirittura gli arresti domiciliari, convertiti nel "divieto di dimora" da parte del Gip.

Nel frattempo in questi giorni si passano al setaccio ad Erice, in un Comune bloccato perchè mezza giunta si è dimessa, gli incarichi, le consulenze e le spese della Sindaca. Anche perché, ad esempio, contestualmente alle indagini sui parcheggi Toscano ha ricevuto un avviso di garanzia per un'altra vicenda, l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di una manifestazione, sempre a San Giuliano, quartiere che sembra accentrare su di se i destini politici di tutta Erice.

Il consigliere dei Cinque Stelle Barracco, vice presidente dell'assise, ha in questo senso prodotto un grafico interessante, elaborato sulla base dei dati forniti nella sezione "Trasparenza" del sito del Comune. Ebbene, in questo senso Toscano ha anche aumentato la spesa rispetto al suo predecessore, Giacomo Tranchida, oggi Sindaco di Trapani e fino al 2017 Sindaco di Erice. Dal 2014 ad oggi sono quasi due milioni di euro di contributi.

E a proposito di incarichi, ci sono alcune coincidenze da notare. Ad esempio, a difendere la Sindaca Toscano è l'avvocato Giuseppe Rando, del foro di Trapani. Rando è l'avvocato di Toscano, ma anche e soprattutto di Giacomo Tranchida, che segue in quasi tutti i suoi processi. Ma Rando, in un intreccio tra pubblico e privato, segue anche il Comune di Erice. Ha avuto infatti da Tranchida prima e da Toscano poi diversi incarichi. E, lo scorso Febbraio, ha avuto dalla Giunta della Sindaca Toscano un incarico per seguire, come parte civile, il processo Scrigno, per un importo di 6.300 euro. Qui potete leggere la delibera di Giunta.

Il fatto è che il Comune di Erice non ha un ufficio legale, e quindi si deve affidare di volta in volta ad avvocati esterni. In particolare il Comune ricorre ad un albo dei legali di fiducia. L'albo è consultabile on line. Dovrebbe esserci un criterio di massima rotazione, ma il nome di Rando è quello che ricorre più spesso.

In due sezioni, la sezione B, per le cause di civile e amministrativo, e la sezione A, Lavoro, tra gli altri è iscritta anche, come legale di fiducia del Comune di Erice, l'avvocato Patrizia Brignone, sorella della Gip del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone, la stessa che ha emesso il provvedimento nei confronti dei Toscano.

Coincidenze normali per una piccola comunità come quella di Trapani - Erice. Vi ricordate quando ci siamo occupati della lite, al Comune di Erice, tra l'allora vice sindaco Catalano e il dipendente Tilotta? Ne seguì un provvedimento disciplianare e, di conseguenza, una causa di lavoro, e il Comune di Erice decise, con delibera di Giunta del 13 Settembre 2018 (la leggete qui), di affidarsi all'avvocato Patrizia Brignone. Catalano è quel vice sindaco che poi verrà arrestato, con ordinanza del 30 Gennaio 2019, firmata dalla giudice Brignone.

Ma al di là delle coincidenze, ci sono altri aspetti dell'attività amministrativa di Erice che meritano di essere approfonditi, e che più volte abbiamo raccontato su Tp24, dai doppi incarichi dell'assessore Mauro, fino agli incarichi di consulenza per la cugina della Sindaca Toscano, fino agli incarichi, per i lavori urbani di riparazione della condotta idrica, sempre alle stesse ditte.