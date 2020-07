"In un secondo", il nuovo singolo del trapanese Lele Adragna

18/07/2020 13:05:00

Lele Adragna cantante emergente di Trapani, grande successo già con il precedente singolo emozionante dedicato alla nonna scomparsa dal titolo "Come una nuvola" in collaborazione con il giovane trapanese Gabriel Jonah, quest'estate riparte con un nuovo singolo estivo dal titolo "In un secondo" in collaborazione con Mery Tedesco!

Già un successo per il suo nuovo singolo che in un solo giorno raggiunge più di 10 Mila ascolti su Spotify. "Questa collaborazione nasce da un'amicizia vera, ci accomunano tante cose tra cui la musica, è stato bellissimo collaborare con un'amica vera che è sempre stata al mio fianco. È nata così, spontanea e sincera. Ci siamo divertiti tantissimo a registrare questa canzone, siamo davvero emozionati che possiate ascoltarla e divertirvi ballando sulle note di questa bomba estiva! La canzone ha un messaggio chiaro ed evidente, ovvero quello di vivere la vita con spensieratezza e lasciare che sia il destino a far il suo corso evitando di pensare o di correre dietro alle persone che vorremmo nella nostra vita personale ma che non ricambiano in nessun modo.. La musica, puramente Reggae, vuole ricreare un sound fresco e leggero ma che entra in testa e che sia orecchiabile con un testo semplice e spensierato", racconta Lele Adragna



Esce il video musicale, girato da Davide Salerno nella meravigliosa Trapani e con trucco e parrucco curati dalla giovane estetista "Make-up and beauty" Lea Peralta.