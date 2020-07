F1, Hamilton fa paura e conquista la 90^ pole in carriera a Budapest

18/07/2020 17:21:00

Lewis Hamilton fa paura, e fa 90 pole position in carriera. il campione inglese per la 90^ volta partirà davanti a tutti in gara al Gp dell’Hungaroring a Budapest.

La Mercedes di Hamilton vola e abbassa di oltre un secondo e tre decimi il tempo dello scorso anno. In prima fila, al secondo posto c’è il finlandese e compagno di team di Hamilton, Valtteri Bottas che ci ha provato fino all’ultimo ad attaccare la prima posizione.

La sorpresa fino a questo momento del Gp di Ungheria è la seconda fila totalmente appannaggio della Racing Point, terzo Lance Stroll, quarto Sergio Perez.

La Racing Point vola ma oltre ai mugugni nel paddock sul fatto che sia la "Mercedes" dello scorso anno, c'è ora la denuncia ufficiale della Renault che ha fatto un esposto ufficiale alla Federazione contro il team al termine del Gran Premio di Stiria.