Marsala, riaprono i termini per gli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa regionali

23/07/2020 15:40:00

Con un avviso pubblico, a firma del Sindaco Alberto Di Girolamo, dell’Assessore alle politiche Sociali, Clara Ruggieri e del Dirigente del Settore, Maria Celona, sono stati riaperti i termini di partecipazione alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali interessati ad accettare buoni spesa regionali per acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

A tal riguardo, si invitano tutte le attività commerciali, ubicate a Marsala, che non versano in situazioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non siano state destinatarie di misure interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011, a comunicare la propria disponibilità entro le ore 14:00 del giorno 30/07/2020.

Per chiarimenti ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali telefono 0923993874/749/783/797/707 pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it – email: protocollo@comune.marsala.tp.it.