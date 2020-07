Marsala "bella fiutsa", i rifiuti e le gomme abbandonate in via Giulio Anca Omodei

23/07/2020 16:30:00

Per Marsala "Bella Fitusa" torniamo ad occuparci di via Giulio Anca Omodei.

Abbiamo più volte pubblicato articoli e foto, segnalate dai nostri lettori, che immortalano i rifiuti abbandonati sul marciapiede di fronte al parcheggio comunale.

Ecco, oggi lo rifacciamo, come vedete dalle foto allegate, quel marciapiede è sempre il luogo dove vengono lasciati tanti sacchetti dei rifiuti e in più, qualcuno ha cambiato le gomme dell'auto e ha lasciato quelle vecchie lì, in bella mostra.

