Marsala 2020, i "puri" Cinquestelle e il pensiero di Nenni 

23/07/2020 20:00:00

"A fare a ra a fare i puri, trovi sempre uno più puro... che ti epuri". Magari fosse mio, l'aforisma di un politico che unitamente a Filippo Turati e Guido Albertelli, fondatori del partito, furono e lasciarono il pensiero del vero socialismo italiano, quello di Pietro Nenni.

Il pensiero "aforistico" pervade periodicamente ed appare nell'ordine del giorno della politica nostrana. È accaduto con il PD, l'avvento dei pentastellati lo ha reso un mantra del movimento. In principio fu, affermando, 'non siamo ideologici", siamo altro, siamo onesti, più puri, poi è accaduto dell'altro, De Vito (ex presidente del consiglio comunale della capitale), Frongia (assessore del comune di Roma), docet.

Sia chiaro la giustizia farà il suo dovere, ma la questione morale emerge... Mai alleanze sempre perché si è più puri, quando le abbiamo si chiamano contratto e lo si fa con chiunque, più puri con tutti. Vincolo di mandato, si viene eletti con il movimento si terminerà il mandato grillini, nell'attuale legislatura diaspora di 19 parlamentari fino a gennaio 2020. Naturalmente la Sicilia non poteva esimersi, 5 deputati regionali sono fuoriusciti, formano un nuovo movimento, senza dimettirsi dalla carica, tutto legittimo, personalmente sono fautore dell'articolo 67 della costituzione che recita :"[...], che lo esercita senza vincolo di mandato", ma i puri??? sono impuri come gli altri, a breve i più puri.

Ovviamente Marsala non è da meno. Si generò una rottura per le amministrative del 2015, che portò alla fuoriuscita dal movimento del candidato sindaco e ad una controversia che è terminata nelle aule di tribunale. La giustizia stabilirà nella fattispecie il più puro. Dopo questo breve racconto il pensiero "aforistico" di Nenni è sempre più attuale. Anche se il pensiero di Pietro Nenni che amo è "il socialismo è portare avanti tutti quelli che sono nati indietro".

Vittorio Alfieri