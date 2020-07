L'Amerigo Vespucci è a Favignana. Meraviglia per la "nave più bella del mondo"

24/07/2020 13:05:00

L’Amerigo Vespucci, una delle navi più belle del mondo, è riuscita a catturare l’ammirazione e l’attenzione delle Isole Egadi.

Da ieri la nave orgoglio della marineria italiana è ormeggiata a Favignana.

La capitaneria di porto di Trapani ha emesso una ordinanza che vieta ogni attività in mare attorno alla Vespucci. Fino alle ore 22 di oggi nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate in cui si trova la nave e per un raggio di centro metri sono vietati: la sosta e l’ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere; la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata; qualsiasi tipo di attività di nuoto o subacquea; ogni altra attività che possa interferire con la sosta alla fonda della Nave militare Amerigo Vespucci.

Questa mattina il Presidente della Pro Loco Isole Egadi, Massimiliano Saladino è stato accompagnato dal Luogotenente NP Francesco Rosano Comandante della Guardia Costiera di Favignana e dal 2^capo NP Salvatore Nastasi, per fare gli onori di casa e ringraziare il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi Comandante della Nave Amerigo Vespucci.

In seguito alle misure di contenimento dei contagi, lo scambio dei saluti è avvenuto sotto bordo dove il Presidente Saladino ha donato il libro fotografico “Isole Egadi” di Antonio Noto al Comandante Bacchi della Vespucci che ha ricambiato con il Crest Istituzionale.

Prosegue la circumnavigazione della Sicilia da parte della nave Amerigo Vespucci. Il veliero è al momento in una in campagna d’istruzione con gli allievi dell’Accademia Navale. L’arrivo alle Isole Egadi e la manovra di fonda al largo di Favignana è stato uno spettacolo per gli isolani e turisti presenti .La storica nave scuola resterà ancorata a Lido Burrone fino a stasera per poi riprendere la navigazione.

La nave sta compiendo una circumnavigazione attorno alla Sicilia e si trova nei mari siciliani già da qualche giorno. Dopo essere passata da Palermo e Messina, l’Amerigo Vespucci si è infatti mostrata davanti Taormina e Catania, per poi giungere a Siracusa.