15/05/2024 00:00:00

L’Associazione Culturale OTIUM in collaborazione con The Polyglot lancia un bando di concorso Culture Moves Europe, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e attivato dal Goethe Institute per la realizzazione di tre residenze d’artista in

Sicilia, a Marsala.

Cosa c'è da sapere

Quando: dal 20 settembre al 21 ottobre 2024 a Marsala;

Chi: tre artisti e scrittori multilingue con sede in uno dei 40 paesi dell'Europa Creativa, tranne l'Italia (nessuna limitazione di nazionalità);

Per candidarsi: inviare una lettera di interesse, un CV artistico/letterario e una proposta di progetto a otiumcomunicazione@gmail.com e thepolyglotmagazine@gmail.com.

Scadenza: 1 giugno 2024

Per accedere alla call segui link in copia