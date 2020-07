Aperte le iscrizioni ai due centri estivi per bambini di Tre Fontane

24/07/2020 20:00:00

Aperte le iscrizioni ai 2 “centri estivi” rivolti a bambini e adolescenti che saranno attivati nei prossimi giorni nella frazione balneare di Tre Fontane.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione, a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta, dei 2 progetti che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle famiglie campobellesi che necessitano di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche

La partecipazione ai centri estivi è gratuita: l’Amministrazione comunale interverrà, infatti, mediante l’erogazione di un contributo economico fissato entro i limiti dell’ammontare delle somme che saranno trasferite al Comune per lo specifico scopo.

I progetti approvati, che hanno tenuto conto delle linee guida nazionali e regionali “per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, in particolare, sono stati presentati dalle seguenti associazioni:

FIDAPA - Sezione Comunale di Campobello di Mazara: il “centro estivo”, rivolto a 2 gruppi di 15 bambini ciascuno per un totale di 30 bambini (di cui 15 della fascia di età 6/11 anni e 15 della fascia di età 12/14), si svolgerà nello stabilimento balneare “Mela Godo”, sul lungomare Ovest di Tre Fontane dal 1° agosto al 12 settembre 2020 (dal lunedì a venerdì con incontri di 3 ore giornaliere dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19);

Cooperativa Soc. “Sulle Ali di Icaro”: il “centro estivo”, destinato a 2 gruppi di 5 bambini ciascuno per un totale di 10 bambini della fascia di età 3-6 anni, si svolgerà nel lido “Al Fierro”, sul lungomare est Tre Fontane, dal 24 luglio al 4 settembre 2020 (dal lunedì a venerdì ore 8-13).



Gli interessati possono richiedere l’ammissione dei propri figli a una delle due iniziative, presentando direttamente agli enti gestori l’istanza di iscrizione compilata secondo gli appositi modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it.