Mazara, l'Asp di Trapani comprerà una risonanza magnetica per l'ospedale

24/07/2020 00:00:00

L'Asp di Trapani risponde positivamente alla richiesta di acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale di Mazara del Vallo.

Decine di utenti mazaresi costretti a recarsi nei vicini ospedali di Marsala e Castelvetrano potranno fare in futuro l'esame nella strutura ospedaliera della propria città.

Dopo la segnalazione da parte di diversi cittadini che lamentavano la mancanza di questo fondamentale stumento diagnostico, era stato il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano a scrivere una nota di sollecito per l'acquisto della risonanza magnetica.

“In risposta alla mia nota del 7 luglio con la quale ho richiesto all’Asp di Trapani - le parole di Gancitano - l’acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione al servizio dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, ho ricevuto da parte del Direttore Amministrativo Consagra e del Direttore Generale Oddo rassicurazioni che terranno in debita considerazione la proposta potendo prevedere le somme nel prossimo bilancio aziendale. La risposta formale dell’Asp ci fa ben sperare che l’ospedale di Mazara possa essere presto dotato della risonanza magnetica, strumento utile che potrebbe integrarsi con la piena operatività della seconda TAC a Mazara in modo da consentire una continuità di servizio ed un potenziamento per gli esami diagnostici, con l’obiettivo di attivare la ‘radiologia interventistica anche spinale’ per la quale già esiste una convenzione con il San Gaetano Bagheria”. Questa la nota del presidente del consiglio comunale Gancitano, rigiardo alla risposta positiva dal parte dell’Asp di Trapani.