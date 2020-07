I candidati di Marsala, personaggi in cerca di autore

25/07/2020 02:00:00

Sette personaggi, candidat* sindac*, in cerca d'autore. Sono M. Grillo, Giulia Adamo, A. Di Girolamo, D. Maggio, S. Grasso, M. Figlioli, A. Rodriquez.

Grillo l'autore è sempre l'Udc, nelle altre 8 liste ha ritrovato Noi Marsalesi di F. Coppola e probabilmente G. Sinacori, fermato dalla sua canditatatura a primo cittadino dalle difficoltà di salute, potrebbe essere un assessore, chissà. Poi nuovo autore Papania,con tre liste di consiglieri uscenti, A. Galfano M. Gandolfo A. Vinci.Diventerà Bellissima, Fratelli D'italia con il figlio d'arte Domingo e Forza Italia ,autori datati, e movimento liberi immagino l'autore sia Grillo stesso. A. Di Girolamo, autore il PD, tutta la giunta uscente, e sei consiglieri della maggioranza attuale, L. Licari, L. Alagna, F. Meo, Ferreri, M. Rodriquez, V. D. Cimiotta. Giulia Adamo, autori vecchi Benny Musillami , G. Saladino, G. Manzo, nuovi Plescia e M. Morsello.Diego Maggio ad oggi un mistero, alcuni autori hanno preso le distanze. Poi Sebastiano Grasso, creatore se stesso con l'associazione Arcobaleno. V. Figlioli, idem con la lista civica Vento Nuovo. Infine A. Rodriquez, autore il M5S e ciò che ne rimane a capo Boeo. Andreana Patti è in sospeso, gli autori Attiva Sicilia con due delusi pentastellati Stefano Rallo e Angileri e Daniele Nuccio (città futura) tentano disperatamente di portare a compimento l'opera della candidatura. Ma si cercano con angoscia i progetti, programmi, mutuo "idee per il dopo".

Alcuni programmi ufficiali sono il solito caravanserraglio dei buoni propositi, altri condivisibili aggiungendo la pace nel mondo. Adesso 5 dicesi 5 proposte che riguardino: Commercio, Turismo Ambiente, Cultura e Rifiuti. Il nuovo lustro che attenderà il/la prossim* cittadin* sarà difficile (eufemismo) per il reperimento delle risorse. Ottima notizia in tal senso la volontà di approvare il Recovery fund dall'UE, per ciò bisogna "pagare moneta, toccare cammello", ossia l'approvazione finale. Marsala 2020 necessità di essere pagata con le idee da chi chiede il consenso elettorale.

Vittorio Alfieri