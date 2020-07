140 migranti in difficoltà nel Mediterraneo: "Stiamo morendo"

26/07/2020 09:25:00

“Stiamo morendo”. Sono circa 140 le persone, su due imbarcazioni diverse, in difficoltà nel Mediterraneo, come comunica Alarm Phone.



Una prima imbarcazione ha il motore in avaria, con a bordo 95 migranti, e sta imbarcando acqua. Si trova in zona Sar maltese.

"La situazione a bordo - afferma Alarm Phone - è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono". Un'altra barca, con 45 persone a bordo si trova sempre in zona Sar maltese. "Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono", sottolinea l'organizzazione.

"Dicono di non poter rimuovere l'acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'", scrive l'organizzazione su twitter.