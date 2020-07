Marsala "bella fitusa: i rifiuti abbandonati a "Torre Lupa", nel cuore dello Stagnone

26/07/2020 17:15:00

Per Marsala "bella fitusa", oggi ci occupiamo della località "Torre Lupa" nel cuore dello Stagnone di Marsala.

Il nostro lettore Alessio ci ha inviato le foto e il racconto di quanto trovato: "Sullo sfondo la rinomata laguna dello Stagnone, che tutto il mondo ci invidia e che ad ogni tornata elettorale viene vista come il fulcro del rilancio economico e turistico della nostra amata Marsala. In primo piano il materiale raccolto in meno di un ora dal sottoscritto in un area non più ampia di 50 mq. Pannolini, cartoni di pizza, abiti, scarpe, rifiuti organici, RSU, giochi da mare per bambini, copertoni, sanitari, sfabbricidi, etc.."

"Io e la mia famiglia ci siamo accollati l'onere di portare all'isola ecologica più vicina, 4 sacchi neri pieni di plastica, vetro e metalli per il corretto smaltimento. Il resto del materiale - conclude Alessio - spero possa essere raccolto dall'amministrazione comunale, o da chi per lei, il prima possibile".

