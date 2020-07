Paceco, firmato accordo per il canone concordato dei contratti di affitto 

28/07/2020 04:00:00

Un accordo per la stipula dei contratti di affitto a canone concordato per le abitazioni del Comune di Paceco. A sottoscriverlo è il Sunia Cgil, il sindacato nazionale unitario degli inquilini e assegnatari, insieme alla Sicet Cisl e alla Uniat Uil e alle associazioni di categoria che rappresentano i proprietari di immobili.

L’accordo, siglato per il Comune di Paceco, si propone di stipulare contratti di affitto a uso abitativo che diano la possibilità ai proprietari di usufruire delle agevolazioni fiscali con la riduzione dell’Imu e con la cedolare secca fissata al 10 per cento.

“L’accordo siglato - dice Salvatore Giacalone presidente provinciale del Sunia – è molto importante per i cittadini perché punta a evitare gli affitti in nero e a rendere i canoni conformi rispetto alle condizioni socio economiche della popolazione. In particolare, l’accordo offre ai cittadini l’opportunità di pagare un canone di affitto equo, al di sotto del valore del mercato libero e di usufruire di una maggiore detrazione fiscale rispetto ai contratti liberi. I proprietari potranno, invece, beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali come, ad esempio, la tassazione a cedolare secca al 10 per cento invece che al 21 per cento e uno di sconto sull’Imu”.