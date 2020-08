F1, Hamilton in pole al Gp di Silverstone. Ferrari quarta con Leclerc

01/08/2020 23:00:00

Sono 91, con quella conquistata oggi a Silvertone, le Pole Position di Lewis Hamilton. Il campione inglese con il tempo di 1’24”303 segna il nuovo record della pista e domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio di casa.

Là davanti a fargli compagnia in prima fila c’è il compagno di squadra. Valtteri Bottas, per una prima fila tutta Mercedes. Terza posizione per l’olandese Max Verstappen e quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l’altra Rossa del tedesco Sebastian Vettel partirà dalla decima posizione dopo aver subito una penalità.

Al quinto posto un velocissimo Lando Norris al volante della prima delle due Mclaren, seguita al sesto posto dalla Racing Point di Stroll.