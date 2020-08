L'Istituto Alberghiero di Erice ottiene fondi per libri e computer

06/08/2020 20:30:00

All’Istituto Alberghiero ‘Florio’ di Erice sono stati assegnati 119.823,53 Euro per le forniture di libri e il noleggio di PC da assegnare agli studenti in comodato d'uso per garantire pari opportunità e diritto allo studio.

Soddisfatta la preside, Pina Mandina, che rivolge un appello alle famiglie degli alunni, dal primo al quinto anno, informandoli che è possibile presentare istanza anche attraverso PEO tprh02000t@istruzione.it fino al 20 agosto per l’attribuzione in comodato d’uso gratuito oltre che dei libri di testo anche delle divise. Le domande dovranno essere corredate del modello ISEE. L'amministrazione provvederà a redigere una graduatoria in funzione dello stesso ISEE fino a disponibilità della fornitura in possesso della scuola. “Sarà data priorità agli studenti con reddito ISEE inferiore a €. 4.000,00 – dice la dirigente scolastica - .

A parità di reddito si terrà conto del numero dei componenti del nucleo familiare”. L’avviso è stato emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare.