Trapani, la 1^L del Liceo “Fardella Ximenes” premiata al Concorso “L’Adozione fra i banchi di scuola"

24/05/2024 20:00:00

La classe 1L dell’IIS “Fardella Ximenes” Liceo Coreutico di Trapani premiata alla IX edizione del Concorso nazionale “L’Adozione fra i banchi di scuola”. «Quando ho proposto la partecipazione al concorso, essendo io un insegnante di italiano, avevo chiesto alle alunne di comporre un racconto sull'adozione dopo avere svolto delle letture sul tema. Poi, ho coinvolto anche gli insegnanti di Danza e a questo punto, tutti con entusiasmo hanno contribuito al lavoro mettendo in luce capacità, creatività e talento. Alla fine, le alunne sono state molto contente del lavoro finale, il cortometraggio rivela bene le loro doti espressive ma è soprattutto la sintesi di studio, letture, riflessioni su un argomento poco trattato a scuola ma molto sentito dai ragazzi sempre sensibili ai temi dell'accoglienza e dell' inclusione», ha raccontato la professoressa Coppola della classe 1L dell’IIS “Fardella Ximenes” Liceo Coreutico di Trapani.

L’iniziativa, lanciata da ItaliaAdozioni, ha l’obiettivo di sensibilizzare e fare cultura sul tema dell’adozione, superando stereotipi e pregiudizi, partendo dalle giovani generazioni, dai tre ai 19 anni.

Il Concorso si rivolge infatti a tutte le classi e a tutti i gradi delle scuole, statali e paritarie, del territorio nazionale ed è articolato in quattro categorie: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo

grado.

Nato nel 2014, ha visto - ad oggi - la partecipazione di oltre 13.200 alunni. «I temi dell’inclusione, dell’accoglienza, dell’accettazione e il rispetto delle diversità riguardano tutti. Il Concorso per noi è un’occasione preziosa per far conoscere e

condividere le peculiarità e i valori che fanno parte del percorso di adozione che porta alla nascita di una famiglia. Anche quest’anno la profondità e la bellezza degli elaborati provenienti da tutte le regioni d’Italia, che le scolaresche di ogni ordine e grado hanno realizzato, per raccontare e divulgare una miglior cultura dell’adozione, hanno destato entusiasmo e commozione, mettendo in grande difficoltà chi ha dovuto dare una valutazione per decretarne i vincitori», afferma Ivana Lazzarini, Presidente diItaliaAdozioni.

La premiazione del Concorso e i laboratori gratuiti – Gli elaborati digitali e cartacei sono stati valutati da una giuria composta da addetti ai lavori, volutamente composta anche da persone non legate al mondo adottivo, e in questa edizione a essere premiate 12 scuole e 14 classi che appartengono a 9 Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 19 maggio 2024, presso l’Auditorium V1 dell’Università Statale di Milano (via Venezian 15) e, per l’occasione, è stata allestita la mostra di tutti gli splendidi lavori in concorso. Alle ore 17 tutti i bambini e ragazzi presenti hanno partecipato ai Laboratori organizzati per gruppi - scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuole secondarie di primo e secondo grado -, condotti rispettivamente dalle maestre creative Butterfly, da Elide Fumagalli, da Martina Folena e da Alessandra Di Consoli. Per i genitori, gli accompagnatori e gli insegnanti è stato proposto un laboratorio sui pregiudizi a cura di Simona Camisani.