A Mazara l'assemblea annuale dell'associazione "Strada del Vino Val di Mazara"

07/08/2020 11:10:00

Venerdì scorso a Mazara nella splendida cornice del Baglio Altair delle Cantine Giglio si è tenuta la Assemblea Annuale della Strada del Vino Val di Mazara nel corso della stessa aperta in modo inusuale anche a ospiti e non associati e alla presenza anche di rappresentanti delle Istituzioni dopo le ordinarie operazioni di rito sono stati presentati il rinnovato sito WEB della Strada e la brochure istituzionale fondamentali strumenti di comunicazione e di promozione delle Aziende e dei loro prodotti e di riflesso anche del territorio in cui ricadono.



Nel corso della serata ufficializzato il progetto "In Viaggio tra i Filari" una straordinaria idea di turismo esperenziale un nuovo modo di raccontare il territorio attraverso il mondo del vino ovvero a bordo di un vecchio furgone Wolkswagen arancione fotografando intervistando con l'utilizzo di Droni ad alta risoluzione e di altri strumenti di moderna tecnologia verrà realizzato un documentario, un racconto che avrà come scenario cantine, vigneti, macchia mediterranea, siti archeologici, ristoranti dove si elaborano i frutti di terra e di mare.



Il tutto verrà diffuso su tutte le piattaforme social a disposizione di followers e appassionati del vino di tutto il mondo un itinerario dei sensi rivolto alla scoperta del nostro territorio tipico e unico.