il "Nocellara Fest" inaugura il Natale a Castelvetrano 

Il trapanese Daniele Giancontieri rappresenterà la Sicilia al "The Vero Bartender 2025"

Grande orgoglio per la Sicilia e in particolare per il Trapanese: il barman Daniele Giancontieri è stato selezionato per partecipare alla semifinale internazionale del prestigioso concorso The Vero Bartender 2025. La competizione, che...