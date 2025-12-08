Sezioni
Economia

08/12/2025 22:00:00

Lavori alla diga Trinità, i sindacati chiedono cabina di regia in prefettura

“I lavori alla diga Trinità di Castelvetrano procedono in maniera spedita, ma è necessaria una cabina di regia in prefettura per il monitoraggio dei lavori e della trasparenza nelle tempistiche e nella programmazione”. Lo affermano la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia che esprimono soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento della diga Trinità.

 

“Le ultime decisioni assunte dal Ministero delle Infrastrutture - dicono i i segreteri della Flai Cgil Giovanni Di Dia, della Fai Cisl Massimo  Santoro, della Uila Uil Leo Falco, della Confagricoltura Cristina Oliva e della Cia Matteo Paladino - si muovono nella direzione del ripristino dell’infrastruttura. L’autorizzazione all’aumento della quota di invaso, da 62 a 64 metri dal livello del mare, era una misura attesa da anni e fondamentale per assicurare acqua alle aziende agricole”.

 

Per la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia e’ necessario  garantire una gestione coordinata ed efficiente delle attività in corso.

“Siamo convinti – si legge in una nota congiunta – che solo attraverso un confronto continuo e strutturato sarà possibile garantire la piena funzionalità della diga e rispondere alle aspettative produttive e occupazionali delle comunità agricole”.









