Lavori alla diga Trinità, i sindacati chiedono cabina di regia in prefettura

08/12/2025 22:00:00

“I lavori alla diga Trinità di Castelvetrano procedono in maniera spedita, ma è necessaria una cabina di regia in prefettura per il monitoraggio dei lavori e della trasparenza nelle tempistiche e nella programmazione”. Lo affermano la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia che esprimono soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento della diga Trinità.

“Le ultime decisioni assunte dal Ministero delle Infrastrutture - dicono i i segreteri della Flai Cgil Giovanni Di Dia, della Fai Cisl Massimo Santoro, della Uila Uil Leo Falco, della Confagricoltura Cristina Oliva e della Cia Matteo Paladino - si muovono nella direzione del ripristino dell’infrastruttura. L’autorizzazione all’aumento della quota di invaso, da 62 a 64 metri dal livello del mare, era una misura attesa da anni e fondamentale per assicurare acqua alle aziende agricole”.

Per la Flai Cgil, la Fai Cisl, la Uila Uil, Confagricoltura e la Cia e’ necessario garantire una gestione coordinata ed efficiente delle attività in corso.

“Siamo convinti – si legge in una nota congiunta – che solo attraverso un confronto continuo e strutturato sarà possibile garantire la piena funzionalità della diga e rispondere alle aspettative produttive e occupazionali delle comunità agricole”.



