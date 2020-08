Castelvetrano, al Nirvana Discoteque Elettra Lamborghini

07/08/2020 20:15:00

Tornano i grandi eventi con i super ospiti a cui Nirvana Discoteque ci aveva abituato negli anni scorsi. Nonostante tutte le difficoltà della stagione 2020, infatti, gli organizzatori della famosa discoteca di Selinunte hanno voluto dare un forte segnale nel settore della movida siciliana, riuscendo ad essere una delle poche, se non addirittura l’unica, realtà in Sicilia ad organizzare grossi eventi con ospiti di livello internazionale.

Pur rispettando tutti i limiti imposti dalle misure anti Covid, tra cui misuratori di temperatura, mascherina obbligatoria per l’accesso e ingressi contingentati in base alla capienza massima consentita per il locale, i due capisaldi del Nirvana, Massimiliano Patti e Cosimo Rizzuto della Record Eventi, insieme a Fabio Amodeo e Martino Mantia, e coadiuvati dal team “Unlocked” e “The Gang” , hanno presentato al pubblico una rassegna di eventi unici per trascorrere un estate di divertimento in totale sicurezza.

Si parte già da questo weekend, con il primo evento che sarà stasera, venerdì 7 agosto, con “PAWSA” – Daniele Travali organizzato dal team “Unlocked” e “The Gang”; e poi sabato 8 agosto con il giovane “Boro Boro” stella assoluta della musica Trap Italiana che ha spopolato con le sue hit “Nena”, in collaborazione con MamboLosco e certificato doppio disco di platino, e “Lento” il singolo pubblicato il 10 aprile 2020 con Geolier, organizzato da “Record Eventi”.

A seguire, martedi 11 agosto, la “Record Eventi” e “Unlocked” faranno esibire a Selinunte la “Twerking Queen” amatissima dai giovani, Elettra Lamborghini, che con i suoi brani raggaeton, dal 2017 ad oggi ha fatto milioni di download. Il suo primo singolo “Pem Pem” è stato l’hit dell’ estate 2018, e la sua fama è cresciuta in questi anni fino a raggiungere la vetta con la partecipazione a Sanremo 2020 con il brano “Musica e il resto scompare”. Ha partecipato a diversi featuring con artisti internazionali come Gué Pequeno, Sfera Ebbasta, PitBull e il suo ultimo singolo “La Isla”, con Giusy Ferreri conta già 6 milioni di visualizzazioni su Youtube.

E poi ancora, sabato 22 agosto, con il suono dell’estate, sarà il turno di Mamacita con Radio 105 come Official Radio Partner, organizzato sempre con il gruppo di “Record Eventi”.