"Marsala Estate 2020": teatro, arte, musica e cinema e il 13 agosto Massimo Ranieri

Se negli anni scorsi l'organizzazione dell'estate marsalese è stata più o meno problematica per la mancanza di fondi, quest'anno al problema delle poche risorse si è aggiunto anche quello sanitario dovuto alla pandemia, che obbliga al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

Gli spettacoli - è emerso ieri alla presentazione da parte del sindaco Di Girolamo e degli assessori Ruggieri e Baiata del cartellone "Marsala ESTATE 2020" a Palazzo Comunale, avranno ingressi contingentati e chi vorrà assistere agli eventi dovrà prenotarsi anticipatamente presso l'ufficio turistico comunale di via XI Maggio.

Un programma, iniziato domenica 19 luglio che terminerà domenica 27 settembre con il Festival Le Vie dei Tesori. Il cartellone estivo poggia le basi su alcune rassegne ormai consolidate da anni come "A Scurata", gli Incontri con l'autore, e nel caso del 38° Parallelo tra Libri e Cantine, si doveva tenere a Maggio ma è stato inserito tra gli eventi estivi, ed infine, quello che sarà l'evento più importante, il 13 di agosto, quando a Marsala arriverà Massimo Ranieri, al cui concerto potranno assistere a distanza di sicurezza 1000 persone. Iniziative ed eventi culturali, tra prosa, teatro, musica, danza, che nella maggior parte dei casi vedono protagonisti gli artisti locali, per un costo totale dell'intera rassegna estiva di 29mila euro, così come avevamo anticipato qualche giorno fa sulle pagine di tp24.

“Ci siamo riusciti! L'obbligo di osservare le regole anticovid e i necessari accorgimenti per farle rispettare, ha comportato tempo e lavoro in più. Ma, alla fine, abbiamo definito un programma ricco di eventi, con tanti generi artistici che vanno incontro ai gusti di cittadini e visitatori. Grazie alla rete di collaborazione con gli artisti marsalesi, possiamo contare su nuovi spettacoli ma anche su Rassegne che ormai contano diverse edizioni”, le parole di Alberto Di Girolamo.

Sul ricco calendario di appuntamenti culturali, tra arte, musica, teatro e cinema, si è soffermata l'assessore Clara Ruggieri: “Abbiamo accolto tutte le proposte che ci sono pervenute dagli artisti locali, con i quali ci siamo confrontati assieme alla Commissione Cultura. Siamo riusciti anche a recuperare il concerto di Massimo Ranieri, evento clou con mille posti a sedere in Piazza della Vittoria, nel rispetto del distanziamento anticovid. Insomma, possiamo ritenerci soddisfatti di essere riusciti, anche in questo anno così particolare, ad offrire alla città una rassegna estiva di qualità”. Presenti molti artisti che saranno protagonisti negli spettacoli - alcuni dei quali hanno illustrato i propri lavori – alla conferenza stampa è pure intervenuto l'assessore Andrea Baiata che ha sottolineato la difficoltà di organizzare eventi sportivi a causa del rischio contagio, comunicando comunque che è in corso nel Piazzale Stadio l'EXTREME MOTOR SHOW (fino a Lunedì 10 Agosto), oltre al “Cinema sotto le Stelle” (avviata il 31 Luglio).