Marsala, 7000 euro alla Bocciofila di Bambina per la promozione del territorio...

08/08/2020 10:00:00

Il comune di Marsala paga il contributo straordinario di 7mila euro all'ASD Bocciofila Edera Bambina di Marsala, su una spesa complessiva totale di 10589,90, per attività promozionale svolta in occasione delle trasferte.

La Bocciofila ha presentato regolare richiesta e per poter accedere al contributo, ha dimostrato di non essere inadempiente con il fisco, così come si legge nell'atto di liquidazione, del 6 agosto 2020 (potete leggere qui), firmato dal dirigente del settore "Attività culturali, Teatri, Sport e Turismo", Filippo Angileri.

Che tutti gli sport siano importanti per lo sviluppo sociale delle comunità cittadine, dal calcio al ciclismo, dal rugby alla pallavolo, dal basket al tiro con l'arco ecc. siamo tutti d'accordo. Creano aggregazione, fanno educazione, fanno crescere i ragazzi assieme e in un contesto sano, con valori che lo sport ha in sé e che serviranno ai piccoli per tutto il loro cammino di vita. Se in questo senso gli sport sono uguali, senza distinzione e discriminazione alcuna, dall'altro lato però c'è una scala di popolarità dei diversi sport che è certamente un qualcosa che non si può non considerare: il calcio, il basket, il ciclismo, la pallavolo, per fare gli esempi più classici, sono tra gli sport con maggiore seguito in Italia.

Nel caso della Bocciofila, evidentemente, non c'entra la popolarità, ma si attribuisce all'associazione sportiva, una grande capacità di promuovere la città andando in giro nel territorio regionale e nazionale per fare le proprie gare.

Una cosa comunque è sicura, in tempi di grandissime difficoltà economiche per gli Enti locali, e con una pandemia in corso che ha reso l'economia ancora più deficitaria, 7mila euro per la promozione del territorio in qualche campo di bocce, appare abnorme, ma evidentemente i campi dove si disputano le trasferte in questione, assicurano una "impareggiabile" contropartita promozionale alla città di Marsala.