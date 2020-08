Anche parlamentari, assessori, e un conduttore tv hanno preso il bonus da  600 euro per il Covid ... 

09/08/2020 18:58:00

Cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione arriva dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell'Inpas ed è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. Si tratterebbe di tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva.

Scrive Repubblica: "I nomi ancora non si conoscono, ma appartengono a tre diversi partiti i "furbetti" del bonus Covid. Come svelato da Repubblica, cinque deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva in difficoltà durante la crisi del coronavirus. Segnalazione che è arrivata direttamente dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell'Inps, una struttura creata ad hoc dal presidente Pasquale Tridico con l'obiettivo di individuare i truffatori. Dalle prime indagini sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Inoltre, nella vicenda sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci".

Dichiara il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra:“Leggo che ci sono anche duemila percettori del bonus tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Oltre che un noto conduttore TV. Posto che le indennità dei consiglieri comunali non sono affatto paragonabili a quelle dei parlamentari, e lo stesso vale per i sindaci dei tanti piccoli comuni che affollano l'Italia, e dunque non si deve fare di tutta l'erba un fascio, mi vergogno io per questi soggetti che non hanno ritenuto di non aver diritto ad una misura che valeva per chi stava soffrendo. Non so se sapremo chi siano stati questi campioni, né francamente mi interessa. Ma la delusione, la tristezza, credetemi, sono forti. Se vogliamo salvarci come paese è su questa mentalità che dobbiamo incidere, trasformandola”