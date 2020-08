Marsala 2020 e l'iniziativa "idee per il dopo" 

09/08/2020 18:00:00

Marsala 2020. Aderendo all'iniziativa "idee per il dopo", si prova a darle. Programma estivo: un festival permanente del teatro di livello nazionale, ma coinvolgendo anche artisti lilibetani, si pensa a G. Prode, M. Pastore e L. Rondinelli. Location ne abbiamo, parco delle cave, plateia aeilia, s. Pietro e adesso anche baglio Tumbarello-Grignani. Week end con autori letterari, luoghi, Convento del Carmine, ex chiesa di San Giovannello e Porta Nuova. 2 Concerti settimanali di soli artisti locali. 2 settimane di monumenti aperti la sera dalle 20 alle 01, si citano solo alcuni: museo archeologico, ipogeo di Crispia Salvia, museo degli Arazzi e campanile del Carmine. Di tardo pomeriggio bagli aperti. Settimana enogastronomica, con prodotti tipici marsalesi e alcune contaminazione nazionali e internazionali, coinvolgendo le realtà locali del settore che facciano da "educatrici" al benessere alimentare. 2 settimane non consecutive di cantine aperte. Centri sociali nei quartieri più difficili come Amabilina e Istria e contrade popolose Strasatti, Terrenove e Birgi ed altre, modello Sappusi. Inverno cartellone teatrale e musicale. Infine quella maggiormente ambiziosa economicamente. I rifiuti. Nel frattempo che termini il contratto con energetikambiente - 7 anni se non erro -, iniziato nel febbraio del 2019. Creazione di 6 isole ecologiche, dislocate in modo che coprano tutto il territorio. Incentivazione della differenziata. Infine costruzione di un termovalorizzatore di ultima generazione che serva tutta la provincia trapanese e agrigentina, che producono circa 350mila tonnellate di RSU all'anno(fonte ISPRA 2018) in Sicilia non ne abbiamo, sempre fermo restando che la differenziata spinta che raggiunga l'80% sarebbe l'deale. Risorse per realizzarlo? Metà dal prossimo FESR, che per il settennio al tramonto 2014-20 per la Sicilia ha stanziato, per l'80% l'UE, gli altri nazionali, 4,273 miliardi di euro. L'altra metà dai comuni coinvolti. Per la costruzione s'impiega mediamente 5 anni. Fondamentalmente la sinergia tra Comune e Regione, coadiuvate dai privati. Idee utopistiche, irrealizzabili, non lo so. D'altronde uno dei romanzi che adoro è Utopia di Tommaso Moro e la politica deve trovare gli strumenti per realizzare le proprie idee.

Vittorio Alfieri