Marsala, Letizia Occhipinti ritira la sua candidatura e appoggia Mario Figlioli

09/08/2020 04:00:00

Era candidata a sindaco di Marsala, Letizia Occhipinti, ma ha fatto un passo indietro e ora appoggia il candidato Mario Figlioli e il suo movimento Vento Nuovo. Qui la nota della Occhipinti:

La decisione e la scelta della strada da intraprendere è sempre quella dell’interesse per il territorio e per i cittadini marsalesi ed in questo particolare periodo ho fatto molte esperienze ed avuto numerosi contatti che alla fine mi hanno portata a mettere in campo la mia persona come candidata a Sindaco.

Nel mentre sono proseguiti i colloqui e posso dichiarare apertamente che solo in un gruppo e nel suo candidato a Sindaco ho trovato innovazione, capacità, competenza, voglia di cambiare veramente le cose ed è per questo che ho deciso di fare un passo indietro con la mia candidatura perché credo fermamente, come ho poc’anzi detto, che vengono prima di tutto gli interessi della collettività che si incarnano in V E N T O N U V O ed in Mario Figlioli.

Con il mio movimento M A R S A L A T E S O R O N O S T R O pertanto appoggeremo la sua candidatura a Sindaco di Marsala per partecipare in maniera attiva al rinnovamento della classe politica che dovrà amministrare la nostra amata città.

Non più il solito.

Basta accontentarci ed assistere ad accordi e spartizioni come stiamo purtroppo vedendo.

Io come tanti desideriamo che una nuova generazione di amministratori competenti rilancino il nome Marsala in Europa e nel Mondo; cosa che non accadrà mai perdendo altro tempo importante se accettassimo ancora i soliti volti.