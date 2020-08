Monte Cofano, in mille per dire "No agli incendi" dei boschi siciliani

10/08/2020 22:00:00

Oltre mille persone e 40 associazioni in marcia per dire "No agli incendi" deo boschi siciliani. Tanta la partecipazione alla manifestazione che si è svolta domenica a Monte Cofano, dopo l'incendio.

Bandiere e striscioni colorati di tutte le associazioni e le sigle che hanno aderito alla mobilitazione a tutela del patrimonio ambientale siciliano, sempre più minacciato dal fuoco e dalla mano dell'uomo che lo accende.

La marcia era stata organizzata dopo il rogo di Monte Cofano ma dopo che le fiamme hanno colpito altri boschi come Montagna Grande e altre nel trapanese, il corteo ha visto la partecipazione delle associazioni ambientaliste siciliane, oltre a Legambiente, WWF e Cai Sicilia. In marcia anche il sindaco di Custonaci Morfino.