Migranti: a Trapani 24 positivi sulla nave. A Marsala le reazioni dopo il ferimento del poliziotto

Ventiquattro migranti, ospitati a bordo della nave-quarantena, in rada al porto di Trapani, sono risultati positivi al Coronavirus mentre altri sei casi sospetti sono al vaglio dei sanitari. Gli extracomunitari sono in tutto settecento. La maggior parte di loro sono tunisini ma ci sono anche famiglie con bambini di nazionalità subsahariana. Dalla nave Azzurra Napoli non può scendere nessuno e la stessa può entrare al porto sono per far rifornimento di viveri e carburante.

“Le forze dell’ordine stanno pagando il collasso del sistema d’accoglienza ideato dal governo Conte-Pd-5Stelle. I fatti di Marsala dimostrano che la tragedia è dietro l’angolo” lo afferma Maricò Hopps, responsabile enti locali della Lega per la Sicilia occidentale, commentando il ferimento di un agente di polizia nel tentativo di arginare una rivolta di migranti in un centro d’accoglienza temporaneo a Marsala.

“In tutta la provincia di Trapani - continua l’esponente leghista - abbiamo una situazione drammatica non solo per il numero ingestibile di migranti ma anche sul fronte sanitario e della pubblica sicurezza. E la cosa più grave è che dal governo non c’è nessuna prospettiva di soluzione dell’emergenza”.

La responsabile enti locali del Carroccio, che ha voluto esprimere la solidarietà all’ispettore di polizia Vincenzo Lucchese, lancia però un duro atto d’accusa: “il sistema dell’accoglienza del governo Conte sta franando sui siciliani e i primi a farne le spese sono le donne e gli uomini delle forze dell'ordine tutte che senza mezzi, e sottoposti un lavoro massacrante stanno facendo fronte a casi di contagio ma anche a rivolte violente di migranti che non ne vogliono sapere di osservare la quarantena nei centri d’accoglienza. Mi chiedo se sia necessario attendere una tragedia prima di prendere seri provvedimenti”.

“Purtroppo l’incapacità del governo nazionale, i silenzi dei sindaci di Trapani e Marsala e la retorica buonista degli esponenti del Pd locale rischiano di far sprofondare l’intera provincia di Trapani nel caos più totale. Alziamo la voce contro tutto questo perché non vogliamo che il conto venga pagato dalle nostre donne e dai nostri uomini impegnati nelle forze dell’ordine e dai cittadini della provincia di trapani e della Sicilia tutta ” conclude Maricò Hopps.